La ministra de Sanidad, Mónica García. EFE

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

España se convertiría en el segundo país del mundo en recogerlo en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:29

El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres. Para ello tiene ... previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.

