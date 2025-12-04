Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hueco del vestuario en el que el acusado colocaba el móvil para grabar. DM

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Cantabria

El juez acuerda la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., acusado de 51 delitos contra la intimidad de 20 menores y 31 adultas futbolistas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:48

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, ha acordado la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., el ... monitor de Villaescusa acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en un vestuario deportivo, hechos por los que la Fiscalía solicita para él una pena total de 148 años de cárcel por 51 delitos contra la intimidad de 20 chicas menores y 31 adultas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  10. 10 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Cantabria

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Cantabria