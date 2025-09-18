Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La doctora Andreea Ciudin, del Vall d'Hebron y única investigadora europea del estudio. R. C.

Un fármaco que reduce un 11% el peso corporal abre una nueva vía para tratar la obesidad

Investigadores del Vall d'Hebron de Barcelona han comprobado que esta pastilla para adelgazar también mejora los factores de riesgo cardiovascular

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:34

Se llama orforglipron y es un nuevo medicamento que se administra por vía oral y promete facilitar la pérdida de kilos en personas con sobrepeso ... u obesidad. El fármaco reduce de media un 11% el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular, lo que puede abrir una nueva vía en el tratamiento de la obesidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  4. 4 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  5. 5 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  6. 6 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  9. 9 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un fármaco que reduce un 11% el peso corporal abre una nueva vía para tratar la obesidad

Un fármaco que reduce un 11% el peso corporal abre una nueva vía para tratar la obesidad