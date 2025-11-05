Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fallece un hombre en un sex shop de León

El cliente del local de 83 años habría muerto por causas naturales

Leonoticias

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:16

Un hombre perdía la vida el pasado martes 4 de noviembre en un local de productos sexuales de León ciudad.

Ocurría a las 13:44 ... horas cuando la sala de emergencias del 112 recibía un aviso solicitando asistencia en el local ubicado en la calle de Santo Tirso, detrás de la plaza Mayor, para un cliente del establecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

