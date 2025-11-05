Fallece un hombre en un sex shop de León El cliente del local de 83 años habría muerto por causas naturales

Un hombre perdía la vida el pasado martes 4 de noviembre en un local de productos sexuales de León ciudad.

Ocurría a las 13:44 ... horas cuando la sala de emergencias del 112 recibía un aviso solicitando asistencia en el local ubicado en la calle de Santo Tirso, detrás de la plaza Mayor, para un cliente del establecimiento.

Se movilizó a Policía Local de León, Policía Nacional y Sacyl, que confirmaron la muerte del hombre que se achaca a causas naturales. Fue el regente del sex shop el que se percató de que el octogenario había fallecido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina donde se encontraba viendo una película, según información de Europa Press.

