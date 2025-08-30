Así es la estafa en nombre de Correos que llega a tu móvil con un SMS

El teléfono móvil notifica la llegada de un mensaje SMS: «su paquete no se ha podido entregar por falta de datos, por favor, actualice», seguido ... de un enlace y procedente de un número desconocido.

Salvo que estemos esperando realmente un paquete y tengamos dudas, se debe ignorar por completo este aviso, ya que se trata de un nuevo tipo de estafa viral a través del phishing, que suplanta la identidad de alguna empresa u organismo. En este caso, la víctima es Correos, que sí suele avisar de las entregas a través de mensajes cortos de texto, por lo que en caso de recibir este aviso hay que fijarse con sumo cuidado en el contenido, ya que redirige a una web falsa cuya dirección ya nos debe poner en alerta puesto que el nombre de la entidad no está bien escrito.

Ampliar

Como se puede suponer, el objetivo de este mensaje es que la persona desprevenida haga clic en el enlace donde debe rellenar un formulario con datos personales, con los que los ciberdelincuentes aprovechan para obtener información. Además, tras introducir esa información, la víctima puede encontrarse con otra ventana en la que se le pide el pago de una pequeña cantidad de dinero, normalmente 80 céntimos, con la excusa de «reanudar el envío». Para formalizar esa operación piden que se introduzca nuestros datos bancarios, lo que no hay que hacer puesto que permitiría a los estafadores acceder a nuestra cuenta, con el consiguiente riesgo.

En caso de tener dudas, es clave recordar que ninguna compañía de mensajería solicita pagos por SMS para obtener un paquete. Aunque al tratarse de una cantidad pequeña inicialmente no dispare las alarmas, es precisamente una de las primeras señales que hay que tener en cuenta para desconfiar.

Además, los SMS fraudulentos muestran unas características que también deben hacernos sospechar como por ejemplo errores gramaticales o tipográficos, además de enlaces sospechosos, ya las direcciones a las que enlazan no corresponden con dominios oficiales de la empresa.