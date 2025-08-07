Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varios grupos de ciudadanos pasean por el parque madrileño del Retiro. EP

España llegará a los 49,5 millones de habitantes antes de navidades

El país suma casi un millón de residentes en solo dos años gracias a la llegada masiva de extranjeros, que son ya casi uno de cada cinco censados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:11

La población española alcanzará los 49,5 millones de habitantes antes de la llegada de las navidades. El 1 de julio pasado en España había ... 49.315.949 residentes censados, 119.811 más que en el trimestre anterior, lo que supone un nuevo máximo, según los datos aportados por la Estadística Continua de Población, dada a conocer hoy por los técnicos del INE.

