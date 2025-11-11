Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un adolescente navega con el móvil en la oscuridad nocturna de su habitación. ESTHER VÁZQUEZ

Los escolares que usan el móvil en la cama duplican el consumo de porno y el contacto con pederastas

Uno de cada tres adolescentes españoles sufre todos los meses actos de violencia digital (control, amenazas, venganzas) a manos de su pareja

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Los adolescentes españoles que utilizan habitualmente el móvil en la cama son quienes más peligros corren en el mundo digital debido al uso sin control ... adulto de internet y las redes sociales. Es un clarísimo comportamiento de riesgo. Consumen el doble de pornografía que el resto de sus compañeros y los pederastas contactan con ellos dos veces más que con los demás chicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

