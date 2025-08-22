Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del proyectil en Tomelloso (Ciudad Real) C.P.S.

Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que un hombre llevaba en el carrito de la compra

Según su versión, se lo había encontrado y quería venderlo a una chatarrería

J.M.L.

Ciudad Real

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:12

Tremenda sorpresa la que se ha llevado la Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real). Agentes de este cuerpo que patrullaban por las calles de esta ... localidad de 36.500 habitantes descubrieron un proyectil de gran calibre procedente de la Guerra Civil que transportaba un viandante en un carrito metálico de la compra.

