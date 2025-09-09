Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ayuntamiento de Alberche del Caudillo, pueblo donde han ocurrido los hechos. R. C.

Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo

La madre, que tiene problemas de drogadicción, ha confesado que abortó hace semanas

J. M. L.

Toledo

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:17

La Guardia Civil halló este martes un feto en el interior de un congelador de una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo). La madre, de ... 40 años, abortó a finales del pasado mes de agosto y ocultó el feto en el congelador.

