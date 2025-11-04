Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda donde ocurrieron los hechos precintada. B.P

Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana

El cuerpo fue localizado en el patio del domicilio y la Guardia Civil apunta a una posible automutilación

L. N.

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

El cadáver de un hombre con importantes lesiones ha aparecido en el pozo de su propia vivienda de la localidad leonesa de Lorenzana a última ... hora del domingo 2 de noviembre. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y se están investigando los hechos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana

Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana