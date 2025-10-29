La emoción de la víctima que hablará en el funeral: «Solo me importa que se escuchen mis palabras»

Andrea Ferrari esperaba la autorización de la organización para entrar en el recinto del Museu de les Ciencies, donde a partir de las 18.00 ... horas tendrá lugar el funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas que se llevó la dana de octubre, 229 de ellas en la provincia de Valencia. La joven valenciana hablará en nombre de todas las familias valencianas durante el acto. Momentos antes, Ferrari afirmaba estar «nerviosa» y para esta jornada «solo quiero estar centrada en lo que voy a decir.

La joven perdió a su madre, Eva María, durante aquella fatídica tarde de la que hoy se cumple un año. 365 días después, la joven se mostraba aparentemente tranquila, aunque con la voz un tanto quebrada, consciente de la responsabilidad que asumió hace unos días. «A través de la organización de las asociaciones de víctimas para el funeral, me llegó la petición de hablar en el acto. Unos días más tarde fue la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien contactó directamente conmigo para confirmar mi participación, explica la joven.

Ferrari se muestra consciente de la responsabilidad que ha asumido, y se ve arropada en las horas previas por otras víctimas que esperaban entrar junto a ella. «La verdad es que ahora estoy un poco nerviosa. Sólo pienso en mis palabras, en que se escuchen y sirvan para conmemorar a todos los que ya no están», afirmaba. Respecto a compartir espacio con autoridades como el president de la Generalitat, Andrea Ferrari era tajante. «Ahora estoy centrada en recordar a nuestros familiares. Una vez acabe espero que en un futuro cercano se depuren las responsabilidades que toca», aseguraba.

Eva María, administrativa de 54 años, murió en Ribarroja, cuando trataba de abandonar el polígono industrial La Reva. Al parecer, fue una compañera la que se ofreció para llevarla en coche ante las crecientes inundaciones en este punto durante la tarde, pero ambas acabaron atrapadas y rodeadas por el agua.

La otra mujer fue localizada herida, pero de Eva María, ni rastro. Su familia comenzó entonces una activa búsqueda y petición de ayuda a través de redes sociales y con la difusión de su fotografía. En estas alertas remarcaban que el último contacto telefónico con ella lo mantuvieron sobre las siete y media de la tarde, cuando se hallaba ya en serios apuros a la altura del número 40 de la Avenida Hostalers del polígono.

Después de cinco días angustiosos de rastreos, su hija Andrea, de 19 años, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de su progenitora y publicó un mensaje repleto de cariño en X: «Finalmente, mi madre ha fallecido. Millones de gracias a todos por los mensajes de amor e implicación para encontrarla».

La joven ensalzó así a su progenitora: «Se nos ha ido la persona más increíble, maravillosa, luchadora y preciosa del mundo. Sé que vas a estar con nosotros. Te quiero por siempre, mamá».

Junto a ella, una decena de familiares también esperaba para entrar al recinto. Las víctimas han sido convocadas a las 16 junto al puente de l'Assut de l'Or. Cuatro minutos antes ya han sido requeridos para acceder. Ahí estaban familiares del padre y el hijo fallecidos en el desplome de la finca de Sot de Chera y un hombre que perdió a su padre en Benetússer. «Venimos por respeto a mi familia, si viene (en referencia a los representantes políticos) a darme la mano, me giraré», afirman.