¿Puedo elegir turno de trabajo en mi empresa? El requisito que debes cumplir para conseguirlo

Nunca es tarde para aprender. Esa máxima sigue vigente más que nunca, y ante los continuos cambios de la sociedad la formación no se restringe ... sólo a la etapa juvenil sino que se prolonga en el paso del tiempo y continúa en el mercado laboral.

De hecho, ya sea por hobby o por aspiraciones profesionales, abundan los trabajadores que realizan cursos para completar su educación o carreras universitarias (a distancia). Esto origina que puedan surgir conflictos para conciliar estudios y trabajo, especialmente cuando hay que asistir a clase o exámenes en días laborables.

¿Qué puede hacerse cuando se presentan estas situaciones? El panorama está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, y se pone del lado de los empleados: los que trabajan y estudian al mismo tiempo tienen derecho a elegir su jornada laboral para poder asistir a clases o exámenes.

Así, en su artículo 23, la normativa establece que los trabajadores que cursen estudios de manera regular para obtener un título académico o profesional tienen preferencia a la hora de elegir turno laboral, siempre y cuando sea compatible con las necesidades productivas de la empresa (y la compañía se rija por un sistema de turnos).

«El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional», concluye el Estatuto.

Requisitos a cumplir

Para tener derecho a elegir turno, se deben cumplir una serie de requisitos:

- El empleado debe estar cursando estudios de forma regular y estar matriculado en los mismos.

- Los estudios deben estar orientados a la obtención de un título académico o profesional reconocido oficialmente y deben estar relacionados con el puesto de trabajo que se desempeña.

¿Qué se puede hacer si la empresa se niega a permitir la elección? El trabajador puede hablar con el sindicato para intentar negociar la situación, y en caso de no ser posible o no llegar a un acuerdo, también puede formular una reclamación formal ante la Inspección de Trabajo para que evalúe si hay un incumplimiento de la normativa. En última instancia, también se puede presentar una demanda judicial en los juzgados de lo social solicitando el reconocimiento de este derecho de forma efectiva.