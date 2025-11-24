Las efemérides más destacadas del 25 de noviembre

1741: Isabel I de Rusia encierra en una prisión al zar niño Iván VI y es nombrada emperatriz de Rusia; será llamada La Clemente.

1878: en Paraguay, Cándido Bareiro asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Adolfo Saguier.

1886: en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).

1906: en Paraguay, Benigno Ferreira asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Emiliano González Navero.

1915: en Berlín (Alemania), el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general.

1922: en Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de coalición, recibe plenos poderes del Parlamento italiano.

1941: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria y el gobierno chino de Nankín se adhieren al pacto Antikomintern.

1955: en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello.​

1962: en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.

1970: en el cuartel general del ejército japonés en Tokio (Japón), el escritor y dramaturgo Yukio Mishima (45) comete el suicidio ritual seppuku.

1975: Surinam se independiza de Países Bajos.

1980: en Lima,Perú se inaugura el Centro Comercial Camino Real, en el distrito de San Isidro.

1986: la Unesco declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el parque nacional de Garajonay.

1997: el Tribunal Constitucional del Ecuador emite la sentencia del Caso 111-97-TC, con la que despenalizó la homosexualidad en el país.​​

2006: tras ofrecer un concierto en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, es asesinado el cantante de regional mexicano Valentín Elizalde "El Gallo de Oro".

2013: One Direction lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Midnight Memories.

2020: Fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.