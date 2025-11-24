Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 25 de noviembre

25 de noviembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

DS

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Embárcate en un viaje temporal: descubre eventos que redefinieron eras y expresiones culturales del 25 de noviembre.

  1. ¿Qué pasó el 25 de noviembre?

En España:

  • 1500: en Cádiz, España, luego de su 3.er viaje a América, llegan Cristóbal Colón y sus hermanos, presos y encadenados, por orden de Francisco de Bobadilla.

  • 1550: en el Virreinato de Nueva España, comienza el gobierno del virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón.

  • 1578: en Madrid (España), Felipe II ordena a los obispos americanos que reprendan a los clérigos que maltratan a los indios.

  • 1724: en Madrid se realiza la primera reunión de las Cortes generales del reino español.

  • 1776: en Guayana, el español Manuel Centurión toma posesión de su cargo como comandante general.

  • 1812: en México, durante la Guerra de Independencia, un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca que estaba en poder de los españoles.

  • 1821: en la villa de Alajuela, la República de Costa Rica se independiza de España.

  • 1891: el periodista español Mariano de Cavia publica una crónica en el diario El Liberal describiendo la supuesta destrucción del Museo del Prado por un violento incendio, con el objetivo de forzar al Gobierno de España a tomar medidas destinadas a mejorar las instalaciones del museo.​

  • 1897: en Madrid, Luis Muñoz Rivera recibe la Carta Autonómica de Puerto Rico, de manos del presidente del Gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta.

  • 1971: El régimen franquista clausura el periódico español Madrid (diario) tras tres años de presión gubernamental a raíz de un artículo que demandaba sutilmente la retirada del poder de Francisco Franco. El régimen argumentó supuestas irregularidades en la financiación de la empresa editora.​

En el mundo:

  • 1741: Isabel I de Rusia encierra en una prisión al zar niño Iván VI y es nombrada emperatriz de Rusia; será llamada La Clemente.

  • 1878: en Paraguay, Cándido Bareiro asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Adolfo Saguier.

  • 1886: en la bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), soldados argentinos liderados por el capitán Ramón Lista (1856-1897) matan a 28 indios onas (matanza de playa San Sebastián).

  • 1906: en Paraguay, Benigno Ferreira asume la presidencia constitucional de la República. Lo secunda Emiliano González Navero.

  • 1915: en Berlín (Alemania), el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general.

  • 1922: en Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de coalición, recibe plenos poderes del Parlamento italiano.

  • 1941: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria y el gobierno chino de Nankín se adhieren al pacto Antikomintern.

  • 1955: en Argentina se funda la Asociación Paleontológica Argentina, celebrándose en ese país el día de la paleontología por ello.​

  • 1962: en Uruguay se celebran elecciones generales. Se renuevan los 9 cargos del Consejo Nacional de Gobierno, cuya mayoría sigue en manos del Partido Nacional.

  • 1970: en el cuartel general del ejército japonés en Tokio (Japón), el escritor y dramaturgo Yukio Mishima (45) comete el suicidio ritual seppuku.

  • 1975: Surinam se independiza de Países Bajos.

  • 1980: en Lima,Perú se inaugura el Centro Comercial Camino Real, en el distrito de San Isidro.

  • 1986: la Unesco declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el parque nacional de Garajonay.

  • 1997: el Tribunal Constitucional del Ecuador emite la sentencia del Caso 111-97-TC, con la que despenalizó la homosexualidad en el país.​​

  • 2006: tras ofrecer un concierto en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, es asesinado el cantante de regional mexicano Valentín Elizalde "El Gallo de Oro".

  • 2013: One Direction lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Midnight Memories.

  • 2020: Fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

  • 2021: se estrena el primer capítulo del documental "The Beatles

