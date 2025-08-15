La universidad española repite su modesta clasificación entre la élite mundial

Las universidades españolas no logran incrementar su modesto peso entre la élite internacional. El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), elaborado por la ... Universidad Jiao Tong de Shanghái, asignó hoy a los centros de educación superior españoles su segundo peor resultado en las dos largas décadas de vida de esta prestigiosa clasificación, que lidera por vigésimo tercer año continuado la estadounidense Harvard.

El listado de las 500 mejores universidades del mundo, conocido como el 'ranking de Shanghái', el más antiguo e influyente, incluye en 2025 en su selecto club a diez campus españoles. Son los mismos del año pasado. Solo uno más que en 2023, cuando cosechó su peor resultado, y tres menos que en 2019 y 2020, sus mejores registros. La nota positiva es que, aunque el peso académico de España no despega en lo alto de la tabla, una quinta parte de sus campus públicos (el 20%) está entre la élite planetaria. Es la décimo cuarta potencia universitaria del mundo del 'top 500'.

La Universidad de Barcelona es el único centro académico español que se cuela entre los 200 primeros del prestigioso 'ranking de Shanghái'

Como ocurre desde la primera edición (2003), no hay españoles en los cien primeros puestos, pero un campus nacional logra mantenerse en el 'top 200'. La Universidad de Barcelona, la única capaz desde hace más de una década de ocupar puestos entre el 150 y el 200, continúa en esta zona de prestigio tras el pinchazo de 2023, cuando cayó al escalón 201 a 300. La razón que aleja a los centros nacionales de los primeros puestos es que el 'ranking de Shanghái' valora esencialmente la investigación de muy alto nivel (sobre todo la científica y técnica) por encima de la docencia y prima con hasta un 30% de puntos a las universidades con alumnos y profesores en posesión del Premio Nobel o la Medalla Fields (Matemáticas), que escasean en las instituciones españolas.

España tiene una presencia modesta en la élite, pero en cambio es una potencia entre la clase media de la educación superior. Tiene un notable nivel de calidad media en la gran mayoría de sus campus. Así lo demuestra el segundo ranking mundial publicado por la Universidad de Jiao Tong, el que define las universidades que ocupan los puestos del 501 al 1.000 (las candidatas a saltar en próximos años al 'top 500'), que incluye a otros 26 centros españoles. Es la misma cifra del curso pasado, lo que supone su tercer peor registro entre la clase media universitaria mundial.

La Universidad de Navarra se consolida como la única privada española incluida en el listado de los campus de mayor excelencia

Esta lista ampliada certifica que 36 universidades españolas (todas públicas salvo la de Navarra) están entre las mil mejores, un nivel de calidad que solo pueden acreditar el 6% de los centros de educación superior de los cinco continentes. Significa que el 70% de nuestros campus públicos, siete de cada diez, están entre los de mayor calidad media del planeta.

La élite española, según el 'ranking de Shanghái', queda limitada este curso a diez centros, los mismos de 2024. La Universidad de Barcelona se mantiene en la franja 150-200 y la Universidad de Valencia es la única que se cuela entre las 201-300 mejores (desde el puesto 99 solo se numeran por centenas). El tramo del 301 al 400 es el más concurrido. Allí están la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la de Granada y la del País Vasco, que se consolida en este escalón. En el último centenar de la clasificación principal (401-500) están la Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla.

Los autores del estudio creen que son cuatro las principales candidatas españolas a ingresar en próximos años en el 'top 500'. Son las que se corresponden con las posiciones 501 a 600 de la lista complementaria: las universidades de Santiago, Zaragoza y Salamanca y la Universidad de Navarra. Por su parte, sale de la lista de los mil mejores campus la Universidad de Valladolid y entra la de Las Palmas de Gran Canaria.

La eterna Harvard

Las diez primeras posiciones del 'ranking de Shanghái' son las mismas del curso pasado, pero con una ligera variación de orden. Columbia escala un puesto, al octavo, y Caltech, baja uno, al noveno. Están copadas por las ocho grandes estadounidenses, con Harvard y Stanford a la cabeza, y por las dos ilustres británicas, Cambridge y Oxford. No hay forma de encontrar un campus que no pertenezca a ambos países hasta la posición 13, donde se ubica la Universidad París-Saclay. La Universidad de Tsinghua (Pekín) es la primera asiática, en el puesto 18, y la australiana de Melbourne, en el 38, es la primera de Oceanía.

El dominio estadounidense entre las mejores universidades del mundo es notable, aunque menguante. En el 'top 20' acapara 17 centros (uno más que el año pasado), en el 'top 100' tiene 37 (uno menos) y en el global de las 500 principales, 111 (tres menos). Le sigue como gran potencia universitaria emergente China, con 113 centros entre las 500 mejores (15 en el 'top 100'), y el Reino Unido, con 37 campus en la élite, ocho de ellos en el 'top 100'.