Un aula universitaria de Barcelona visto a través de un ventanal. EP

La universidad española repite su modesta clasificación entre la élite mundial

Solo sitúa diez centros en el 'top 500', su segundo peor registro en la serie histórica, aunque logra que siete de cada diez de sus campus públicos sigan entre los mil mejores del planeta

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:04

Las universidades españolas no logran incrementar su modesto peso entre la élite internacional. El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), elaborado por la ... Universidad Jiao Tong de Shanghái, asignó hoy a los centros de educación superior españoles su segundo peor resultado en las dos largas décadas de vida de esta prestigiosa clasificación, que lidera por vigésimo tercer año continuado la estadounidense Harvard.

