Matemáticas para 'millennials' explicadas desde Málaga

La batalla entre la geometría sintética y la geometría analítica vista como una lucha de Dragon Ball entre Arquímedes y Descartes. Euclides y Gaus, cada uno con un palustre en la mano para explicar que los números primos son los ladrillos con los que construimos el resto de los guarismos. O los fundamentos básicos de geometría dispuestos como un juego sobre un tablero de ajedrez. Teoría pura y dura aplicada con imaginación y sentido del humor. Es la fórmula que despliega Archimedes' Tub, la web desarrollada por el profesor de Topología Algebraica de la Universidad de Málaga (UMA) Urtzi Buijs y la ingeniera de software del Servicio Central de Informática de la UMA Miriam González.

Primero fue un canal de YouTube abierto hace poco más de un año y después ha llegado una web. ¿Primer balance? Más de dos mil visualizaciones cada mes. «Al principio lo pensé como una ayuda para las tutorías, pero también me animó la posibilidad de trasladar el contenido de los libros a un formato que consumen más los jóvenes, como es el vídeo. Además, soy aficionado al dibujo y a la ilustración, que hemos ido incorporando a los contenidos, así que al final las matemáticas acaban siendo casi una excusa para contar historias», avanza Urtzi Buijs, entusiasta maestro de ceremonias en los vídeos y autor de los textos de Archimedes' Tub.

Buijs se dedica a los contenidos, mientras que González se encarga de la producción. «Tenía un blog sobre repostería que se llamaba 'Mensaje en una galleta' y que tuvo cierta repercusión, dábamos cursos 'on line' y tenía ciertas habilidades para el mundo digital y como ingeniera industrial soy muy aficionada a las matemáticas. Había cerrado esa etapa y cuando conocí a Urtzi y me habló del proyecto me encantó la idea y emprendimos este viaje», recuerda González.

Y esa labor cuentan con dos fiables supervisoras: las hijas de Miriam, Candela, de 14 años, y María, de 9. «Cuando nos atascamos un poco con algún contenido, se lo enseñamos a ellas y nos dan ideas sobre por dónde podemos tirar», relata la ingeniera. «Queríamos hacer cosas para universitarios, pero luego nos decantamos también por realizar contenidos para Secundaria y Primaria y al final nos hemos dado cuenta de que tienen una gran respuesta por parte de la gente», se felicita el profesor de la UMA.

Porque ambos llevan más de un año escuchando aquello de '¡Por fin lo he entendido!' cuando un espectador no especializado se asoma a sus vídeos y a sus explicaciones presentadas como pequeños relatos. «Queríamos hacer una Biblioteca de Alejandría sobre las Matemáticas en YouTube, aunque vamos poco a poco...», desliza Buijs con humor.

Eso sí, la amenidad no les hace olvidar el rigor. «Somos muy rigurosos con los contenidos, pero después pretendemos ser divertidos a la hora de contarlo», defiende el profesor antes de añadir: «Cuando un matemático lee un texto o una fórmula, lo está visualizando en su cabeza a través de imágenes en movimiento, de modo que lo único que hay que hacer es traducir a imágenes eso que tú estás viendo en tu cabeza para que lo vea todo el mundo».

«A la gente le gusta mucho -sigue Buijs. Estuve a punto de no publicar una entrada sobre Topología Algebraica porque me parecía muy duro, pero al final me animé, hicimos el vídeo con un contenido bastante duro y riguroso y es uno de los más vistos. Creo que la gente agradece ese esfuerzo por traducir estos conceptos a un lenguaje más accesible».

Academias, profesores de colegios e institutos y muchos aficionados a las Matemáticas (algunos de ellos ganados para la causa con este canal) componen la fiel comunidad de Archimedes' Tub. «¡Y tenemos más mujeres que hombres!», cierra González, ilusionada.