Juan de Dios Jiménez Aguilera, rector de UTAMED UTAMED

La educación online como respuesta a los desafíos de la era de la inmediatez

El número de estudiantes universitarios matriculados en programas de formación online en España aumentó en un 30% entre los años 2020 y 2023

Juan de Dios Jiménez Aguilera

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:16

En una sociedad marcada por la aceleración del tiempo, la transformación digital y la necesidad de respuestas inmediatas, la educación superior se ve interpelada a ... ofrecer soluciones pedagógicas que estén a la altura de las exigencias contemporáneas. En este escenario, la modalidad de estudio online no solo representa una alternativa válida, sino una propuesta consolidada y coherente con los ritmos de la vida actual.

