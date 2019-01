Un concurso literario promueve el respeto a los animales entre los jóvenes Expedición con los ganadores del certamen el pasado año, junto a Manuel Calvo y Ramón Larramendi. / SUR El certamen, organizado por Tiendanimal y Maratón Dog, está dirigido a alumnos nacidos entre 2001 y 2003 y los ganadores participarán en una expedición a los Montes de León M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Martes, 15 enero 2019, 00:36

Con el objetivo de concienciar a la población más joven sobre el respeto a los animales y al mismo tiempo despertar su vocación literaria, Tiendanimal y Maratón Dog convocan, por tercer año consecutivo, un concurso escolar de relatos sobre la tenencia responsable de mascotas y la protección del medio ambiente. Podrán participar adolescentes nacidos entre 2001 y 2003 de centros escolares de toda Andalucía. Los ganadores del certamen formarán parte de la expedición 'Aventura trashumante entre lobos y mastines', que llevará al equipo explorador a un viaje en la Reserva de la Biosfera de Babia, en los Montes de León, en el que acompañarán a pastores transhumantes durante diez días.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Royal Canin y Diario SUR, está patrocinada por Tienda Animal dentro de su acción 'Tiendanimal Educa', «la mayor campaña puesta en marcha en el territorio español con el propósito de educar y concienciar a la población más joven en relación al cuidado de mascotas y, de esta manera, contribuir a la tenencia responsable para evitar los problemas de abandono y maltrato animal», explican desde la compañía, que incluye esta acción dentro de su responsabilidad social corporativa.

Con el objetivo de llegar al máximo número de estudiantes, el 'Concurso literario Tiendanimal Educa 2018' ha renovado el acuerdo con la Consejería de Educación para llevar la campaña a centros educativos de toda Andalucía y superar las cifras de participación del año pasado, cuando presentaron sus relatos 340 estudiantes de la Comunidad. Para la delegada de Educación en Málaga en funciones, Patricia Alba, el hecho de que este certamen celebre ya su tercera edición «es señal de que la preocupación por la tenencia responsable de mascotas y su bienestar ha calado entre nuestros jóvenes». Asimismo, destacó que iniciativas educativas relacionadas como la creatividad artística y literaria, los hábitos de vida saludables y la concienciación medioambiental «complementan el proceso de aprendizaje del alumnado y le aporta una formación en valores fundamentales para su desarrollo personal».

Fomentar la lectura

Por su parte, Manuel Calvo, director de Eventos y Relaciones Institucionales de Tiendanimal y presidente de Maratón Dog, hizo hincapié en su apuesta por iniciativas para defender el bienestar de todos los animales al tiempo que se fomenta la lectura «invitando a todos los chavales a escribir una historia».

El certamen está dirigido a los alumnos de la comunidad escolar andaluza nacidos los años 2001, 2002 y 2003 y las narraciones deben versar sobre la tenencia responsable de animales y el medio ambiente. Los textos se presentarán en castellano, deberán ser originales e inéditos y no premiados anteriormente. Su extensión máxima será de dos folios, escritos a ordenador en formato Din A4, tamaño de letra 12, a doble espacio y una sola cara. El plazo de presentación finaliza el próximo 15 de abril. Entre las obras participantes se escogerán tres, que se clasificarán en primero, segundo y tercero, y todos participarán en la Aventura Tiendanimal. Los organizadores advierten de que, en caso de que alguno de los ganadores no pueda asistir o no quiera aceptar el premio, este pasará a los autores de los trabajos que se hayan clasificado inmediatamente después.

La presentación de los relatos se hará por correo ordinario, por triplicado, y de forma anónima. En un sobre aparte, cerrado, figurará en el exterior el título del relato y en su interior los datos personales del autor –edad (con fecha de nacimiento y documento acreditativo de ello mediante fotocopia del DNI o similar), colegio al que pertenece y dirección del participante, correo electrónico y teléfono. La documentación debe enviarse a: Concurso literario 'Tiendanimal Educa', apartado de correos número 3, código postal 29190, Puerto de la Torre, Málaga.

El fallo del jurado se comunicará personalmente a los ganadores, que tendrán que leer su narración en el acto de entrega del diploma acreditativo de la clasificación. El concurso podrá ser declarado desierto si así lo considera el jurado.