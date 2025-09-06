Becas MEC 2025/26: estos son los motivos por los que deberás devolver el dinero recibido

La Beca MEC es una ayuda estatal para estudios postobligatorios dirigida al alumnado de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, idiomas, deportivas, estudios religiosos superiores, FP ... de Grado Básico y estudios univesitarios. Este año, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros para el periodo 2025-2026.

El cambio más destacado de esta nueva convocatoria es la subida de la cuantía fija de residencia hasta los 2.700 euros, frente a los 2.500 del curso pasado. Se trata de una ayuda que impacta directamente en quienes deben desplazarse para continuar su formación, un colectivo cada vez más amplio en las universidades públicas y privadas.

Además de la ayuda por residencia, el guión se mantiene con la beca básica de 300 euros (350 en ciclos formativos básicos), la cuantía ligada a la renta de 1.700 euros, las pequeñas bolsas por excelencia académica (entre 50 y 125 euros según nota media) y la beca de matrícula, que cubre el precio oficial de los créditos matriculados por primera vez en la universidad.

Sin embargo, ¡ojo! Porque pese a concederla, el Ejecutivo puede exigir a los beneficiarios que devuelvan las cantidades en los siguientes supuestos:

- Anulación de la matrícula.

- Darse de baja en el centro de estudios durante el curso.

- No superar el 50% de los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o extraordinaria. Este porcentaje será del 40% en las ramas de ciencias y enseñanzas técnicas.

- Para los que solicitan la ayuda en el caso de la realización del proyecto fin de grado, no haberlo presentado en dos años desde la fecha de la resolución de concesión de la beca.

El Ministerio de Educación se muestra claro al respecto: «En estos casos, tendrás que devolver toda la cantidad de dinero que hayas recibido de la beca».

El único importe que no habría que devolver en el caso de no superar el porcentaje exigido de créditos (50 o 40%) es el de la matrícula (lo que técnicamente se conoce como 'beca matrícula' y que comprende el importe de los créditos de los que se matricule el alumno por primera vez).