Becas MEC 2025/26: estos son los motivos por los que deberás devolver el dinero recibido

Los estudiantes tienen que cumplir con una serie de obligaciones para que el Ministerio no les exiga el reembolso del dinero

SUR

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:21

La Beca MEC es una ayuda estatal para estudios postobligatorios dirigida al alumnado de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, idiomas, deportivas, estudios religiosos superiores, FP ... de Grado Básico y estudios univesitarios. Este año, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros para el periodo 2025-2026.

