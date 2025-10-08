Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Foro Líderes con Propósito. Efe

Ayuso recurrirá ante el Supremo el «golpe» a las universidades privadas con el nuevo decreto del Gobierno

La presidente de la Comunidad de Madrid ha tachado de «arbitraria» la nueva norma durante el Foro Líderes con Propósito

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:20

Comenta

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supreemo el Real Decreto de Universidades que aprobó este martes el Consejo de Ministros. Así lo ... ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento, donde ha asegurado que la nueva normativa va dirigida a asfixiar a la Universidad privada añ recpger nuevos criterios, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España..

