Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, en una rueda de prensa EP

El Gobierno aprueba hoy el decreto que endurece los criterios para crear una universidad

Las exigencias, entre ellas tener 4.500 alumnos e investigadores que capten ayudas por el 2% del presupuesto, las deben cumplir todos los centros, los nuevos y los antiguos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:13

Comenta

El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto que fija los nuevos requisitos para la creación, reconocimiento y autorización de universidades, que endurece de ... forma significativa los actuales, fijados por el propio Gobierno de coalición en otro real decreto de 2021. El presidente Pedro Sánchez, cuando avanzó el cambio legislativo hace seis meses, aseguró que busca garantizar que cualquier centro, presente o futuro, que expida títulos universitarios en España lo haga con criterios de calidad equiparables a los de los principales países europeos, especialmente en su labor investigadora, y también que la reforma evite que algunas autonomías populares, entre las que citó a Madrid, vuelvan a autorizar nuevas universidades que en realidad no son más que «academias» o «chiringuitos educativos privados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno aprueba hoy el decreto que endurece los criterios para crear una universidad

El Gobierno aprueba hoy el decreto que endurece los criterios para crear una universidad