Dos detenidos por el asesinato de una mujer cuyo cadáver tuvieron oculto dos semanas en su vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones, de 38 y 41 años de edad, como presuntos responsables del asesinato de ... una mujer de 37 años, cuyo cadáver mantuvieron oculto en el domicilio de la propia víctima durante dos semanas y del que tenían intención de deshacerse. Al parecer el móvil del crimen sería económico.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes día 24 de octubre cuando un hombre se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada.

El hombre relató que la intención de estos dos conocidos era deshacerse del cuerpo, necesitando de su ayuda para hacerlo y prometiéndole que le darían dinero a cambio si les ayudaba.

En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, se activó el protocolo de delitos violentos, y se hicieron cargo de la investigación los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes se desplazaron al lugar del supuesto crimen con la intención de comprobar la veracidad de los hechos.

En el domicilio encontraron el cuerpo de una mujer fallecida, que podría llevar sin vida varios días, En la propia inspección ocular en el domicilio se pudo encontrar en una de las estancias un cuchillo, que no se descarta que fuera el arma homicida, ya que en posterior autopsia se encontraron claros síntomas de violencia en el cuerpo de la mujer, al parecer con un arma blanca.

Los investigadores localizaron a los dos presuntos responsables del crimen en un hotel de la ciudad, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia en torno al lugar. Finalmente, los agentes consiguieron dar con el paradero de los dos individuos cuando viajaban en un vehículo con el que trataban de huir de la ciudad, siendo detenidos.

Los agentes hallaron en el vehículo dinero en efectivo y joyas de oro principalmente, así como sustancias estupefacientes.

Tras las gestiones de indagación por parte del equipo investigador, se ha podido averiguar que uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás y que ésta había heredado recientemente una gran cantidad económica, por lo que no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato, ya que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y detenido habría estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de ésta.

En cuanto a la víctima, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de la localidad de Alicante, como presuntos responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia y tráfico de drogas, así como de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo decretado para ambos el ingreso en prisión.