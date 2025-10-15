¿Por qué se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos este 15 de octubre?

Es un gesto fundamental de higiene, y pese a su sencillez puede salvar vidas. Lavarse las manos con jabón correctamente es una acción fácil que ... puede evitar numerosas infecciones y enfermedades, como quedó sobradamente de manifiesto durante los peores tiempos de la pandemia. Es tal su importancia que incluso tiene un día propio en el calendario de días internacionales y es hoy, 15 de octubre.

Así que este miércoles se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La idea partió inicialmente de Global Handwashing Partnership y se celebró por primera vez en 2008, cuando más de 120 millones de niños de todo el mundo se lavaron las manos con jabón en más de 70 países. Se complementa con el Día mundial de Higiene de las manos, que se celebra el 5 de mayo.

¿Cuándo es aún más imprescindible?

Si bien conviene lavarse las manos a lo largo del día con cierta frecuencia, se considera que es imprescindible en los siguientes casos:

- Antes de comer.

- Antes y después de usar el baño.

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

- Después de tocar superficies en lugares públicos.

- Al entrar contacto con objetos de otras personas.

- Después de estar en contacto con animales.

- Después del contacto con alguien que estornuda o tose.