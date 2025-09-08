Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Usuarios a las puertas de la Jefatura de Tráfico de Málaga. Salvador Salas. Archivo

El único trámite de la DGT para el que hace falta cita presencial

La campaña 'DGT es DIGITAL' busca fomentar los trámites online y reducir las colas innecesarias en las jefaturas de tráfico

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:25

La pregunta es sencilla: ¿en qué prefieres invertir tu tiempo? ¿Quieres madrugar para ir a la Jefatura Provincial de Tráfico para pedir un duplicado de ... tu permiso de conducir? ¿Quieres perderte el partido de tu hijo por cambiar la titularidad de tu coche? ¿O prefieres hacer estas gestiones desde casa o desde el móvil cuando y donde quieras?

