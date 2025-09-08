El único trámite de la DGT para el que hace falta cita presencial

La pregunta es sencilla: ¿en qué prefieres invertir tu tiempo? ¿Quieres madrugar para ir a la Jefatura Provincial de Tráfico para pedir un duplicado de ... tu permiso de conducir? ¿Quieres perderte el partido de tu hijo por cambiar la titularidad de tu coche? ¿O prefieres hacer estas gestiones desde casa o desde el móvil cuando y donde quieras?

Ese es el rotundo mensaje que trata de transmitir la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) en redes sociales con la que, a través de una serie de piezas en clave de humor, se recuerda que prácticamente el 100% de los trámites pueden realizarse telemáticamente, sin necesidad de acudir a las Jefaturas provinciales y locales de Tráfico. ¿Cómo pueden hacerse? Por teléfono en el 060, en Internet a través de la Sede Electrónica de este organismo o usando su aplicación móvil, miDGT.

¿Trámites sin pisar la oficina? ¡Claro que sí 😎!



Cambia la titularidad de tu vehículo, pide un duplicado del carnet y más desde nuestra sede electrónica. Sin esperas, donde quieras.



Entra en nuestra web y ¡resuélvelo en minutos!



DGT es Digital 😉 pic.twitter.com/disB9lY3tc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 8, 2025

De hecho, según apuntan, hoy en día sólo la solicitud de permisos para mercancías peligrosas requiere atención presencial. Por este motivo, bajo el eslógan 'DGT es DIGITAL', la campaña refleja diferentes situaciones cotidianas en las que los ciudadanos se desplazan hasta una oficina de Tráfico en la que unos funcionarios explican que podrían haber evitado ir hasta allí y haber realizado sus gestiones de manera remota y haciendo un mejor uso de su tiempo.

Acudir presencialmente a las oficinas de las que dispone la DGT en todo el país, además de suponer un coste de tiempo y de desplazamientos a los ciudadanos, también genera una demanda de citas previas que, de liberarse, podrían dedicarse a otros colectivos que sí necesitan atención presencial. En 2024, 2.414.777 trámites se hicieron cien por cien online mientras que 1.818.053 requirieron citas presenciales, según destacan desde Tráfico. Además, DGT lanzó en junio a María, la asistente virtual inteligente de la Sede Electrónica que ayuda a los ciudadanos a realizar los trámites. Desde su lanzamiento, hace dos meses, casi 100.000 personas han recibido soporte por parte de María, que ha recibido una valoración muy positiva de los usuarios, según destacan.