La DGT asegura que «los agentes serán flexibles» para facilitar la transición a la baliza V16
El director general de Tráfico, Pere Navarro, señala que durante un tiempo ejercerán más una labor informativa
SUR
Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:10
«No habrá prórroga». Así de contundente se mostraba hace unos días el director general de Tráfico, Pere Navarro, respecto de la obligatoriedad de llevar ... la baliza V-16 en los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, un dispositivo que sustituirá a los triángulos. Sin embargo, manifestó que la DGT contempla un periodo de transición durante el que «los agentes serán más flexibles» y su labor más que sancionadora será informativa, ya que el objetivo principal es que se consolide este nuevo sistema y los conductores se familiaricen con él.
La V16 debe ir en la guantera para poder activarla en pocos segundos si es necesario en caso de avería o accidente, colocándola preferiblemente encima del vehículo. Al activarla, las balizas homologadas, que son las válidas, se conectarán a la plataforma DGT 3.0 «para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación».
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ya han reclama a la Dirección General de Tráfico que emita un comunicado oficial y detallado sobre el supuesto periodo de transición que se va a aplicar, de manera que no existan dudas ni interpretaciones dispares respecto a su alcance y plazos.
Además apuntan que «cualquier inicio efectivo del régimen sancionador se coordine previamente con las organizaciones del transporte, con el fin de garantizar que todas las empresas y profesionales estén adecuadamente preparados», insiste la CETM en un comunicado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión