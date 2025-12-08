La DGT asegura que «los agentes serán flexibles» para facilitar la transición a la baliza V16

«No habrá prórroga». Así de contundente se mostraba hace unos días el director general de Tráfico, Pere Navarro, respecto de la obligatoriedad de llevar ... la baliza V-16 en los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, un dispositivo que sustituirá a los triángulos. Sin embargo, manifestó que la DGT contempla un periodo de transición durante el que «los agentes serán más flexibles» y su labor más que sancionadora será informativa, ya que el objetivo principal es que se consolide este nuevo sistema y los conductores se familiaricen con él.

La V16 debe ir en la guantera para poder activarla en pocos segundos si es necesario en caso de avería o accidente, colocándola preferiblemente encima del vehículo. Al activarla, las balizas homologadas, que son las válidas, se conectarán a la plataforma DGT 3.0 «para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación».

Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ya han reclama a la Dirección General de Tráfico que emita un comunicado oficial y detallado sobre el supuesto periodo de transición que se va a aplicar, de manera que no existan dudas ni interpretaciones dispares respecto a su alcance y plazos.

Además apuntan que «cualquier inicio efectivo del régimen sancionador se coordine previamente con las organizaciones del transporte, con el fin de garantizar que todas las empresas y profesionales estén adecuadamente preparados», insiste la CETM en un comunicado.