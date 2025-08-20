Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenidos tres miembros de la mafia calabresa en Ibiza

Los agentes llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Ibiza y Barcelona donde fueron intervenidos 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor, documentación falsa, sustancias estupefacientes y dispositivos móviles

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:25

Agentes de la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma dei Arma del Carabinieri de Italia han detenido, el pasado viernes en la isla ... de Ibiza, a tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los arrestos se han practicado en base a órdenes de detención europeas (OEDE) emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número UNO de la Audiencia Nacional, mediante el juzgado territorialmente competente, el Juzgado de Instrucción número DOS de Ibiza. Además, los agentes han realizado dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

