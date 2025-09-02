Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo. Agente de la Policía Municipal de Madrid patrulla en Sol. EFE

Detenidos en Madrid unos padres que intentaban huir con sus 6 hijos desnutridos para evitar perder la custodia

La pareja, arrestada en Puente de Vallecas, planeaba salir de la Comunidad el mismo día en que los servicios sociales iban a retirarles la tutela; los menores, de entre 4 y 15 años, fueron hallados en estado de malnutrición y trasladados al Hospital Niño Jesús

EP

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:30

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Puente de Vallecas a una pareja que planeaba huir de la Comunidad de Madrid ... con sus seis hijos menores de edad, de entre cuatro y 15 años y en situación de malnutrición y desatención, para evitar que se les retirara la tutela.

  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  8. 8 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  9. 9

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

