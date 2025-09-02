Detenidos en Madrid unos padres que intentaban huir con sus 6 hijos desnutridos para evitar perder la custodia

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Puente de Vallecas a una pareja que planeaba huir de la Comunidad de Madrid ... con sus seis hijos menores de edad, de entre cuatro y 15 años y en situación de malnutrición y desatención, para evitar que se les retirara la tutela.

Los hechos ocurrieron el miércoles de la semana pasada en el citado distrito madrileño, cuando la Policía Municipal de Madrid recibió una llamada alertando de que los padres de estos menores estaban preparándose para llevarse a los niños fuera de la región, según han señalado fuentes policiales.

En concreto, la primera llamada habría corrido a cuenta de una joven mayor de edad hermana de los menores, y el testimonio de una prima de las víctimas también sirvió para corroborar los planes de fuga de los padres que, según informaciones adelantadas por el diario 'ABC', estaban previstos para el lunes, fecha en que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid les retirarían la tutela.

Por su parte, la Policía Municipal estudió el caso y comprobó que esta familia tenía una orden de seguimiento por parte de los servicios sociales. Finalmente, los agentes se personaron en el domicilio de la pareja y al acceder a la vivienda encontraron a los seis menores --tres niños y tres niñas-- en estado de desatención, malnutrición y con síntomas de impétigo, una enfermedad bacteriana infecciosa que se presenta en la piel.

Los agentes requirieron entonces los servicios del Samur-Protección Civil, que trasladó a los menores al Hospital del Niño Jesús para su tratamiento. Más tarde los menores fueron derivados a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid, según ha confirmado por su parte la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en declaraciones a 'Telemadrid'.