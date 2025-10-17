Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer
La víctima ha sido trasladada al hospital para ser intervenida de las heridas sufridas
EP
Viernes, 17 de octubre 2025, 11:46
La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un hombre por presuntamente haber acuchillado en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia.
Fuentes policiales han explicado que el aviso por la agresión se ha producido a primera hora de este viernes, alrededor de las 07.20 horas.
Al parecer, el hombre ha agredido a su mujer en el cuello con un cuchillo de cocina, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado las mismas fuentes. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil del puerto de Pollença.
La víctima ha sido trasladada al hospital de Inca para ser intervenida de las heridas sufridas.
