Detenido por masturbarse delante de un grupo de niñas en la piscina municipal de Llíria

La Policía Local de Llíria detuvo el domingo por la tarde a un hombre de 61 años de edad por masturbarse delante de varios menores ... en la piscina municipal de la localidad. Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la tarde ante una gran número de testigos.

Tras recibir el aviso de que un hombre estaba mostrando su pene a un grupo de niñas que se encontraba en la piscina, una patrulla de la Policía Local de Llíria y otra de la Guardia Civil acudieron a las instalaciones municipales.

Cuando llegaron los primeros agentes, una mujer estaba muy nerviosa tras presenciar los hecho. El individuo había mostrado su pene a un grupo de menores y se había masturbado tras ponerse frente a las niñas, según informa 'Las Provincias'.

Varios testigos más se acercaron a los policías locales y confirmaron los hechos denunciados por la madre de una de las niñas, por lo que los agentes procedieron a detener al hombre por un delito contra la libertad sexual de menores.