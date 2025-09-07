Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de Policía Nacional y miembros del equipo forense en el lugar del crimen este domingo. EFE

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Sevilla

La víctima, de 47 años, fue apuñalada en el abdomen y el sospechoso era bastante conocido en el barrio

R. C.

Sevilla

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:44

La Policía Nacional halló este domingo al mediodía el cadáver de una mujer en una vivienda de la barriada sevillana de Valdezorras, y ha detenido ... a un hombre por su presunta implicación en lo que podría tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. El sospechoso es una persona que mantuvo una relación sentimental durante varios años con la fallecida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  8. 8 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Sevilla

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Sevilla