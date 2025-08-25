Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de la Comisaría Provincial de Jaén en la calle Arquitecto Berges. I.D.

Detenido un hombre por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas

La operación comenzó tras la denuncia de un profesor del IES San Juan Bosco, de la capital jienense

C. C.

Jaén

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:27

La investigación de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén ha permitido detener a un hombre en Sevilla acusado dehackear cuentas ... de docentes en la plataforma Séneca, del sistema educativo de Andalucía y alterar calificaciones académicas.

