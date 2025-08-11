Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Objetos registrados por la Policía Nacional en la casa de la implicada. P. N.

Detenida en Madrid por amenazar a policías en redes sociales

La mujer difundía imágenes, datos personales y mensajes intimidatorios contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tenía en su poder varias armas prohibidas

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:16

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de señalar y amenazar públicamente a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ... del Estado (FFCCSE) a través de redes sociales. Según fuentes policiales, utilizaba sus perfiles para publicar fotografías e información personal de los agentes, incluidos domicilios, acompañados de mensajes que incitaban a su hostigamiento o agresión.

