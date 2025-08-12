Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

El empleado alegó que hubo un fallo en el tiquet del pedido: inicialmente pagó una cantidad inferior aunque abonó la diferencia días después

SUR

Martes, 12 de agosto 2025, 00:10

Mini croissants de mantequilla, Mini croissants de bombón, mini cuernos o napolitanas. Quiso tener un detalle con sus compañeros de trabajo invitándoles a dulces por ... su cumpleaños y el gesto se convirtió en la peor de sus pesadillas: el empleado de Carrefour acabó despedido por un fallo en el cobro del pedido y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la improcedencia de dicho despido. La sentencia, consultada por SUR, confirma así la decisión tomada tiempo atrás por el Juzgado de lo Social número 5 de Vigo: la empresa debe elegir entre readmitirle en su puesto o pagarle 105.716,09 euros en concepto de indemnización.

