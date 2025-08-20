Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Denuncian que un toro fue embestido con coches y perros durante un encierro en Guadalajara

Organizaciones animalistas como la asociación protectora Luna Nueva, de Guadalajara, han calificado de maltrato animal

J. M. L.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

El último encierro por el campo celebrado en Fontanar (Guadalajara) ha encendido los ánimos de asociaciones animalistas y protectoras de animales que han denunciado públicamente ... maltrato animal y han pedido explicaciones al ayuntamiento de este pequeño municipio de 2.600 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

