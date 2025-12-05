Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Municipal de Bilbao, en una fotografía de archivo. Maika Salguero

Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche

La víctima confesó sus sospechas ante la Ertzaintza porque su expareja se presentaba siempre donde ella se encontraba

Ainhoa de las Heras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:45

Comenta

Una mujer ha denunciado al que fue su pareja sentimental, un agente de la Policía Municipal de Bilbao, por un delito de violencia de género. ... La víctima se quejaba de que el hombre, misteriosamente, sabía siempre dónde se encontraba ella y se presentaba allí. Sus sospechas se confirmaron al descubrir que el agente le había colocado un dispositivo GPS camuflado en su coche para vigilar sus movimientos, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Un juzgado ha condenado al policía local por un delito de acoso a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a una medida de alejamiento para que no pueda acercarse a la víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  7. 7 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  8. 8 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  9. 9 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño
  10. 10

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche

Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche