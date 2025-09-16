Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo

Debido al enorme peso de la campana, los ladrones causaron graves daños a la puerta de la ermita, del siglo XVI

J.M.L.

Toledo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:42

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por haber robado la campana de la ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo), causando graves daños ... a las puertas originales del templo, del siglo XVI. Los hechos ocurrieron en la noche del 7 de diciembre de 2023 cuando los ahora arrestados aprovecharon que la ermita se encuentra en un lugar aislado para acceder al templo.

