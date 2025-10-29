Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

La Policía Municipal ha detenido a cuatro jóvenes este martes en relación a una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado ... en la fiesta de la Carpa universitaria. Son cuatro jóvenes de origen magrebí.

La víctima, una joven universitaria, fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, en una zona aislada del recinto festivo. Fue atendida de inmediato y trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, que acordonaron la zona. También se personaron agentes la Policía Científica de la Policía Nacional, que entre noche del viernes y sábado por la mañana realizaron una inspección técnico policial y recogieron una serie de vestigios para su análisis.

En un primer momento se investigaba la posible implicación de un único sospechoso, pero las pesquisas apuntan ahora a al menos cuatro presuntos implicados, que han sido detenidos.

El caso -relata 'El Correo-', será instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona, el primero que cae en este tipo de juzgados especializados con la entrada en vigor de la nueva ley que, desde principios de este mes de octubre, otorga a estos órganos judiciales la competencia para investigar todos los delitos de índole sexual, además de los relacionados con la violencia de género.