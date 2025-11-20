Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coche de la Policía Local con daños en la parte trasera poco después del accidente. LP

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia

Dos agentes resultaron heridos en el accidente cuando auxiliaban a los ocupantes de dos vehículos implicados en otro siniestro vial en el puente de la V-31

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrelló contra un coche patrulla de la Policía de Valencia y causó heridas a dos agentes ... que estaban dentro del vehículo. El accidente se registró en el puente de la V-31 en la entrada de la ciudad de Valencia cuando los policías locales prestaban auxilio a los ocupantes de dos coches implicados en otro siniestro vial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  10. 10 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia