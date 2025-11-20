Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrelló contra un coche patrulla de la Policía de Valencia y causó heridas a dos agentes ... que estaban dentro del vehículo. El accidente se registró en el puente de la V-31 en la entrada de la ciudad de Valencia cuando los policías locales prestaban auxilio a los ocupantes de dos coches implicados en otro siniestro vial.

Tras un pequeño golpe lateral, los dos vehículos sufrieron daños y los conductores decidieron parar en la autovía, a escasos metros de la salida número 13, y permanecer en la calzada hasta que llegara una patrulla de la Policía Local para ayudarles a cumplimentar el parte amistoso.

Era la una y media de la madrugada del sábado. Dos policías locales de la Séptima Unidad (retén de Ruzafa) acudieron al lugar e indicaron a los jóvenes que subieran a los coches y se desplazaran a la entrada de Valencia, concretamente a la rotonda de los anzuelos, ya que corrían el riesgo de ser atropellados por los vehículos que circulaban por la la V-31.

Los policías también subieron al coche patrulla y cuando se disponían a ponerse los cinturones de seguridad el vehículo policial fue embestido por otro turismo, cuyo conductor luego dio positivo en la prueba de alcoholemia. Esta arrojó un resultado de 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, triplicando la tasa máxima de alcohol permitida, por lo que fue detenido por un delito contra la seguridad vial.

Los dos policías locales -relata 'Las Provincias'-, que resultaron heridos leves debido al fuerte impacto, fueron trasladados al Hospital La Fe. Un despiste del conductor ebrio causó el accidente. Los agentes no hallaron señales de frenada en la calzada, por lo que todo el golpe fue absorbido por el coche patrulla.