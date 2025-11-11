Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . EP

Condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente al hijo pequeño de su pareja bajo amenazas de muerte

La Sala de Apelación desestima el recurso de la defensa y confirma la comisión de un delito continuado de agresión sexual

E.P.

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a 14 años de prisión a un hombre de Almería que agredió sexualmente de forma ... reiterada al hijo pequeño de su pareja sentimental después de que la mujer se trasladara a vivir a la residencia del condenado, quien amenazaba a la víctima con matar a sus familiares si contaba lo que ocurría entre ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente al hijo pequeño de su pareja bajo amenazas de muerte

Condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente al hijo pequeño de su pareja bajo amenazas de muerte