Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una comunidad de vecinos lleva al Supremo el embargo de su cuenta bancaria por error

El alto tribunal considera que el daño que reclaman los propietarios no corresponde a «una decisión judicial injusta y equivocada», sino a un error de «una determinada actuación en el proceso de ejecución»

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:45

Comenta

El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de una comunidad de vecinos que había llegado hasta el alto tribunal tras sufrir, por error, el embargo ... de su cuenta bancaria tras un caso de despido ajeno a los vecinos. Los propietarios presentaron una demanda de «error judicial» frente a la actuación del Juzgado de lo Social número 3 de Alicante pero ahora la sentencia del TS considera que el daño que se reclama no corresponde a «una decisión judicial injusta y equivocada», sino a un error en «una determinada actuación en el proceso de ejecución».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una comunidad de vecinos lleva al Supremo el embargo de su cuenta bancaria por error

Una comunidad de vecinos lleva al Supremo el embargo de su cuenta bancaria por error