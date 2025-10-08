Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los servicios de emergencias, en las inmediaciones del edificio. EP

Los comerciantes vuelven a levantar la persiana tras el susto en el centro de Madrid

La farmacia de la calle Arenal 22 fue uno de los pocos    negocios que permanecieron abiertos, a pesar de encontrarse la zona acordonada

David Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:23

Comenta

El barrio de Ópera, donde se encuentra el número 4 de la calle Hileras, lugar del edificio siniestrado, amaneció este miércoles con el susto ... aún metido en el cuerpo, pero con ganas de recuperar la normalidad, sobre todo entre los comerciantes de alrededor, como los de la turística calle Arenal, muchos de los cuales tuvieron que cerrar sus negocios. Policía y bomberos continuaban este miércoles con el trabajo de extracción de escombros y los residentes de la calle Hileras necesitaban identificarse para acceder a sus viviendas. «Estamos más tranquilos», decía Luis, uno de sus vecinos.

