Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ignacio Gil
Sigfrido Herraez. Decano del COAM

«Una sobrecarga en el forjado de la planta más alta pudo hacer caer a las demás como un castillo de naipes»

El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid cree que pese a que todo indica que la obra está en regla, «los accidentes ocurren por no seguir las instrucciones»

David Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:21

Comenta

El edificio que se derrumbó este martes en Madrid sigue levantando teorías sobre las causas del accidente. Los datos oficiales confirman que son cuatro los ... fallecidos, tres obreros y una aparejadora de la constructora ANKA, cuyos cuerpos se encontraron la pasada noche gracias a los equipos de rescate guiados por la unidad canina de la Policía. Sigfrido Herráez (Madrid, 61 años), decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), aporta algunas claves sobre el derrumbe del forjado del edificio ubicado en la calle Hileras 4, en pleno corazón de la capital.

