Los humanos hacían herramientas de piedra hace 2,58 millones de años La reconstrucción en tres dimensiones de Lucy, la Austrolopithecus afarensis. / AP El artículo señala que los humanos primitivos que hicieron estas herramientas de piedra vivieron en un hábitat totalmente distinto al de 'Lucy' EFE Washington (EE UU) Lunes, 3 junio 2019, 22:51

Un equipo internacional de arqueólogos encontró en el nordeste de Etiopía herramientas de piedra tallada hechas por humanos primitivos hace más de 2,58 millones de años, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El sitio de la excavación, conocido como Bokol Dora 1, está cerca del lugar donde en 2013 los científicos hallaron el fósil de homínido más antiguo atribuido al género 'Homo', en Ledi-Geraru, en la región etíope de Afar. Ese fósil, un hueso de mandíbula, data de unos 2,78 millones de años y esto es unos 200.000 años antes de las herramientas de piedra tallada encontradas hasta entonces.

Los arqueólogos llevan cinco años excavando en Ledi-Geraru buscando una vinculación entre los orígenes del género y los comienzos de la fabricación sistemática de herramientas de piedra. El primer indicio lo halló el geólogo Christopher Campisano, de la Universidad estatal de Arizona (EE UU), quien vio piedras aguzadas en sedimentos de una ladera empinada y erosionada.

«Primero encontramos varios artefactos diseminados en la superficie, pero no sabíamos de qué sedimentos provenían», explicó Campisano. «Pero cuando miré sobre el borde de la hondonada vi piedras que sobresalían del barro», añadió. «Fui hasta el fondo y subí por la ladera usando mi martillo para piedras. Y allí encontré dos hermosas herramientas que empezaban a estar desgastadas por el agua y el viento».

Fueron necesarios varios años de excavación a mano a través de metros de sedimentos hasta encontrar una capa arqueológica con huesos de animales y cientos de pequeños trozos de piedra astillada que marcan las evidencias más tempranas de que nuestros ancestros hacían y usaban cuchillos de piedra.

«Cuando observamos los sedimentos bajo el microscopio pudimos ver que el sitio estuvo expuesto por un período muy corto», dijo Vera Aldeias, geoarqueóloga del Centro Interdisciplinario para Arqueología y Evolución de la Conducta en la Universidad Algarve, de Portugal. «Los humanos primitivos dejaron estas herramientas al borde de un curso de agua y quedaron enterradas rápidamente», agregó. «El sitio ha permanecido así durante millones de años».

El artículo señaló que los humanos primitivos que hicieron estas herramientas de piedra vivieron en un hábitat totalmente distinto al de 'Lucy', un ejemplar de una especie más antigua de homínido conocido como 'Australopithecus afarensis', descubierto en 1974 en Hadar, unos 45 kilómetros al sudoeste de Bokol Dora.

Las conclusiones de este estudio indican que las herramientas de piedra pueden haber sido inventadas muchas veces y en muchas formas antes de convertirse en parte esencial del linaje humano.

En julio de 2011, un equipo arqueológico de la Universidad Stony Brook, en Nueva York, encontró algunos artefactos de piedra que datan de 3,3 millones de años, cerca del lago Turkana, en Kenia, donde en 1999 se habían hallado restos fósiles de Kenyanthropus platyops, una especie de homínidos extinta.

Los descubrimientos recientes de herramientas hechas por chimpancés y monos han puesto en duda las ideas de un origen humano en el llamado «simio tecnológico». Las diferencias mayores, al parecer, están en la destreza de los ancestros del 'Homo' para astillar sistemáticamente afilando piedras de nódulos de roca más grandes produciendo herramientas punzantes o cortantes.

Los chimpancés y monos, en general, usan las herramientas para golpear y quebrar alimentos con cáscara dura, como las nueces y los moluscos. «Algo cambió hace unos 2,6 millones de años y nuestros ancestros se tornaron más precisos y habilidosos en la percusión de los bordes de las piedras para hacer herramientas», señaló el artículo.