Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una hombre se refresca en un surtidor para paliar el calor sofocante. EFE

El calor mata a 31 españoles cada día en el primer mes y medio de verano

España vive el cuarto comienzo de temporada estival con mayor número de fallecidos por temperaturas extremas de la última década

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:30

España ha soportado una primera mitad del verano con temperaturas por encima de la media y está inmersa en plena segunda ola de calor, que ... como mínimo va mantener los termómetros al rojo y las noches en vela seis días más, hasta el jueves. El resultado es que desde el 21 de junio, fecha de inicio del verano, hasta el jueves 7 de agosto, última jornada con datos oficiales, el calor es el responsable principal de la muerte de 1.510 españoles, según lo certifican las estimaciones de MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El calor mata a 31 españoles cada día en el primer mes y medio de verano

El calor mata a 31 españoles cada día en el primer mes y medio de verano