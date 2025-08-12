Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

El detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio

EP

Martes, 12 de agosto 2025, 15:31

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a un varón que ha confesado haber provocado de forma intencionada el incendio forestal desatado entre Cuevas del ... Valle y Mombeltrán el 28 de julio en el que murió un bombero. Un delito que habría llevado a cabo por intereses laborales, dado que era trabajador de extinción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  4. 4 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 Investigan un posible caso de acoso sexual y laboral en Limasam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción