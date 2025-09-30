Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El robo se produjo en la calle Guillem de Castro cuando la víctima circulaba en bicicleta. J. Signes

Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Los detenidos, un hombre y una mujer de 27 y 36 años, han ingresado en prisión por los delitos de robo con violencia y lesiones

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:56

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre de 27 años de origen marroquí y una mujer de 36 de nacionalidad polaca, como ... presuntos autores de un violento robo ocurrido a principios del mes de septiembre en el que llegaron a causarle lesiones a su víctima con una botella rota para apoderarse de su mochila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  7. 7 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle