Centro actual al que iban ambas adolescentes. E. L.

El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas en Jaén abrió protocolo de autolesiones

La Junta explica que hubo intervención de la orientadora y de la enfermera escolar

E. López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:13

Comenta

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha trasladado su pésame a las familias de las dos menores de ... 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en Jaén capital, al tiempo que ha pedido «prudencia» a la espera de que concluya la investigación.

