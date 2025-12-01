Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parque de la Concordia. Efe

El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

El padre de una de las adolescentes que apareció muerta en el parque de la Concordia niega que ella sufriera acoso

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:35

«Era una niña feliz, estoy convencido de que no lo hizo». El padre de una de las menores cuyo cuerpo fue hallado la madrugada ... del sábado en el parque de la Concordia, en Jaén, afirma que su hija era «luchadora y segura de sí misma», que «no tenía depresión» y que tampoco sufría acoso escolar en el instituto.

