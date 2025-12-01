El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

«Era una niña feliz, estoy convencido de que no lo hizo». El padre de una de las menores cuyo cuerpo fue hallado la madrugada ... del sábado en el parque de la Concordia, en Jaén, afirma que su hija era «luchadora y segura de sí misma», que «no tenía depresión» y que tampoco sufría acoso escolar en el instituto.

Así se ha expresado en Canal Sur, en una entrevista que le han realizado en 'Hoy en día', donde ha contado que su hija le mandó un audio contando los planes que tenían para esa noche, por lo que salieron a buscarlas hasta dar con ellas en las fatídicas circunstancias sobre la una de la madrugada en el céntrico parque de la capital.

Ambas jóvenes iban al mismo instituto, el IES San Juan Bosco, en el que, según habrían relatado algunos de sus compañeros y ha confirmado el padre de esta menor, su amiga «había sufrido bullying» en el anterior centro educativo al que asistía.

«Era una niña muy noble, no estaba triste», contaba el padre. Una niña muy unida a su familia, según ha relatado. Estudiaba un módulo de Estética junto con Rosmed, y ambas habían coincidido en varios centros a lo largo de los años.

El padre afirma que hay «incoherencias» en el caso. Todavía se está a la espera de conocer la causa concreta de la muerte en el informe definitivo del Instituto Médico Forense, en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que hasta que no se levante no se conocerán las causas exactas de ambos fallecimientos.

Hallazgo

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 1:30 horas de la mañana del viernes al sábado por dos jóvenes «posiblemente fallecidas» en el parque de la Concordia.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que nada más llegar confirmaron el fallecimiento.

Desde entonces la Brigada Judicial de la Policía Nacional investiga la muerte de las dos chicas. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, apuntaba que en una primera inspección ocular «no se apreciaban signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas».

Hay convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Jaén en apoyo a las familias, en una ciudad conmocionada y que sigue de luto durante dos días más.