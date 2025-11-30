Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parque de la Concordia, en una imagen de archivo. A.C.

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

La investigación sigue abierta y desde las administraciones piden el «máximo respeto» para las familias

Ascensión Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:06

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado ... en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

