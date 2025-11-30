Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado ... en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.