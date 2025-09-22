Si tienes más de 45 años no puedes alojarte aquí: Facua denuncia a Onefam Hostels

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de hostales Onefam Hostels por solo permitir el alojamiento a personas de entre 18 y 45 ... años en los nueve alojamientos que tiene en España (dos de ellos en Andalucía, en Sevilla). La cadena tiene establecimientos además en Madrid y Barcelona, por lo que las denuncias han sido interpuestas ante la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, la Dirección de Servicios de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección General de Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, respectivamente. No obstante, como ha podido comprobar SUR en la página de términos y condiciones de la compañía, dicha limitación solo aparece recogida expresamente en los hostales de Barcelona y en uno de los de Madrid.

La asociación señala que esta imposición arbitraria de edad máxima «carece de sentido alguno», ya que supone «una discriminación para las personas de más de 45 años». Según Facua, el artículo 39 de la Ley 13/2002 de turismo de Cataluña recoge que «el acceso y la permanencia en los establecimientos de alojamiento turístico son libres para los usuarios que hayan contratado los servicios y no se pueden restringirse por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Además, añade que el artículo 88 de la citada normativa recoge como infracción grave «prohibir a los usuarios acceder libremente a los establecimientos, expulsarlos de los mismos o impedirles el uso de los servicios, salvo por causa justificada».

También cita a la Constitución Española, que en su artículo 12 dicta que los españoles son mayores de edad a los 18 años, mientras que el artículo 246 del Código Civil recoge que los mayores de edad pueden «realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código».

Por tanto, la asociación de consumidores considera que «no tiene ningún fundamento» hacer dicha limitación a las personas con edades superiores a los 45 años.