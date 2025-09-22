Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Si tienes más de 45 años no puedes alojarte aquí: Facua denuncia a Onefam Hostels

La asociación de consumidores considera que «no tiene ningún fundamento» hacer dicha restricción por edad

EP/ SUR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:08

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de hostales Onefam Hostels por solo permitir el alojamiento a personas de entre 18 y 45 ... años en los nueve alojamientos que tiene en España (dos de ellos en Andalucía, en Sevilla). La cadena tiene establecimientos además en Madrid y Barcelona, por lo que las denuncias han sido interpuestas ante la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, la Dirección de Servicios de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección General de Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, respectivamente. No obstante, como ha podido comprobar SUR en la página de términos y condiciones de la compañía, dicha limitación solo aparece recogida expresamente en los hostales de Barcelona y en uno de los de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  8. 8

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Si tienes más de 45 años no puedes alojarte aquí: Facua denuncia a Onefam Hostels

Si tienes más de 45 años no puedes alojarte aquí: Facua denuncia a Onefam Hostels