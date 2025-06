Alertan de un timo con unos cupones de Airbnb Seguir las normas de uso y reserva de la empresa es es clave para no caer en las estafas

La situación puede resultar familiar. Se recibe un mensaje, supuestamente de otro usuario de Airbnb, en el que se ofrece un cupón de esta plataforma que, según dice, no va a poder usar. Para convencer a su víctima, asegura que se puede utilizar para reservar cualquier alojamiento y que te lo deja a un precio rebajado.

Aunque pueda parecer una buena oportunidad, también puede ser una estafa. Y de hecho desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertan de que habitualmente lo es. Airbnb tiene sus propias normas precisamente para evitar timos, pero es habitual que ante el temor de perder la supuesta oferta no se recuerdan las recomendaciones a seguir. En este caso, el resultado puede ser pagar por un alojamiento que no existe o bien hospedarse en algún sitio para el que no se tiene permiso, con el consiguiente riesgo de perder dinero y además dejar nuestros datos personales al descubierto.

¿Cómo podemos evitar caer en la trampa? Las comunicaciones deben realizarse sólo a través de la plataforma de Airbnb. De hecho, la empresa no permite que los anunciantes de alojamientos turísticos se comuniquen con el viajero por WhatsApp, Facebook, SMS u otros medios, así que en caso de recibir algún mensaje por esas vías, se debe sospechar.

Es recomendable también leer las condiciones de la política de la compañía cuando organices tus vacaciones Si se hace, se sabría que los únicos cupones de Airbnb válidos son los emitidos por la propia empresa y no se pueden transferir, lo que evitaría picar en los intentos de estafa.

Además, según destacan desde la OCU, cuando alguien te ofrece un cupón de Airbnb porque no lo va a poder usar, no tienes forma de saber si ese cupón ya se ha añadido a la cuenta de otra persona. En este caso, no lo podrás usar ni tú ni nadie con una cuenta diferente.

Es vital pagar siempre a través de la pasarela de pagos de la plataforma, porque además la mayor parte de los pagos (transferencias, bizum, etc.) no se pueden recuperar, y si encima son fraudulentos, menos aún. Por este motivo, si detectamos que un usuario de Airbnb quiere esquivar la intervención de la plataforma, se debe suspender el trato y denunciar los hechos a la empresa, ya que sólo se deben hacer los abonos a través de su página.